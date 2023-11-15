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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على وظائفها الأكاديمية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك عبدالعزيز
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ، وأرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان
وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن الاستعلام عن نتائج وأسماء المرشحين من خلال الروابط التالية:

الاستعلام عن أسماء المرشحين


1- أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بعمادة تقنية المعلومات لعام 1443هـ:
اضغط هنا

2- أرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية عام 1445هـ:
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وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن متابعة بقية النتائج بالتفصيل من خلال الرابط التالي:
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