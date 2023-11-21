عاجل.. المياه الوطنية: توفر 275 وظيفة شاغرة بجميع المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 275 وظيفة شاغرة بجميع المناطق، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



المجالات الوظيفة:



- وظائف إدارية.

- وظائف فنية.

- وظائف هندسية.

- وظائف تقنية.

- وظائف قانونية.

- وظائف أمنية.



مناطق العمل:



- المنطقة الوسطى.

- المنطقة الغربية.

- المنطقة الشرقية.

- المنطقة الجنوبية.

- المنطقة الشمالية.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.

- الدبلوم.

- البكالوريوس فأعلى.



نبذة عن الشركة:



- شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم.



طريقة التقديم:



- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا.







