الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المياه الوطنية: توفر 275 وظيفة شاغرة بجميع المناطق

المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 275 وظيفة شاغرة بجميع المناطق، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المجالات الوظيفة:

- وظائف إدارية.
- وظائف فنية.
- وظائف هندسية.
- وظائف تقنية.
- وظائف قانونية.
- وظائف أمنية.

مناطق العمل:

- المنطقة الوسطى.
- المنطقة الغربية.
- المنطقة الشرقية.
- المنطقة الجنوبية.
- المنطقة الشمالية.
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

نبذة عن الشركة:

- شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا.



اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
1:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

راتب وتأمين وسكن.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف شاغرة للخريجين

كلية المسجد النبوي
12:44 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الموعد والشروط.. كلية المسجد النبوي تفتح باب القبول لخريجي المرحلة الثانوية

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:48 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 526 مليون ريال

FWm0corXwAAkfqq
11:05 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات

تنبيه عاجل من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

لخدمة ضيوف الرحمن.. استمرار العمل على إنهاء طريق السيل الكبير/ الرياض/ الطائف

تنبيه عاجل بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن

عاجل.. فرص عمل لحاملي الماجستير والدكتوراة بجامعة الحدود الشمالية.. التقديم اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المياه الوطنية 8:43 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

المياه الوطنية تعلن عن 30 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة 10:23 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

وظائف إدارية بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

رواتب - راتب - ريال - وظائف 9:02 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

رواتب تصل لـ 15 ألف.. 58 وظيفة شاغرة في 5 مدن

البريد السعودي سبل 10:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

اقرأ أيضا

تطبيق-توكلنا-السعودية
1:02 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إتاحة إمكانية استعراض النتائج الدراسية عبر توكلنا

حساب المواطن
12:54 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

طريقة-سداد-حجز-عبر-الخطوط-السعودية
10:23 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

قطار الحرمين 888
7:10 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

معهد سرب يعلن عن بدء التقديم في قيادة قطار المشاعر المقدسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى