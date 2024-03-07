وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:





وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:

