وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية- إطفائي
- مراقب إطفاء
- إداري قاعدة البيانات
- محلل نظم
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مبرمج تشغيل المشاريع
- كبير الدعم الفني
- مسؤول شؤون الطلاب
- مساعد بحث ثاني
- تقني مختبر
- فني مختبر
- داعم فني ثاني
- أخصائي تطوير جودة أول
- أخصائي ترفيه أول
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
- مشغل غرفة إنذار الحريق
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الدعم الفني
- علوم السلامة
- التربية البدنية
- علوم المختبرات
- علوم المختبرات السريرية
- العلوم الصحية
- الهندسة
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.