الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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في الرياض وجدة

وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

- إطفائي    
- مراقب إطفاء  
- إداري قاعدة البيانات   
- محلل نظم
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مبرمج تشغيل المشاريع
- كبير الدعم الفني
- مسؤول شؤون الطلاب
- مساعد بحث ثاني
- تقني مختبر
- فني مختبر
- داعم فني ثاني
- أخصائي تطوير جودة أول 
- أخصائي ترفيه أول
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق      
- مشغل غرفة إنذار الحريق

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال   
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات    
- الدعم الفني   
- علوم السلامة       
- التربية البدنية     
- علوم المختبرات   
- علوم المختبرات السريرية
- العلوم الصحية     
- الهندسة     
- أو مايعادلهم
 المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 ملاحظة:
 تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

 طريقة التقديم:

 التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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