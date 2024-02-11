جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
وظائف جامعة الملك خالد:
- أخصائي ضبط جودة في الصيانة.
- مخطط صيانة.
- مهندس صحة وسلامة مهنية.
- مشرف أمن وسلامة.
- طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاع.
- أخصائي أول في فيزياء العلاج الإشعاعي.
- معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب.
- مهندس أجهزة طبية.
- أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع.
- أخصائي / فني مساعد طبيب أسنان.
- أخصائي /فني إنتاج معمل أسنان.
- فني تعقيم.
- فني أجهزة طبية.
- دكتور صيدلي/ صيدلي إكلينيكي.
- ممرضة / ممرض.
- أخصائية تمريض.
- طبيب استشاري نساء وولادة في تخصص العقم وأطفال أنابيب.
- أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب.
- طبيبة نساء وولادة.
- أخصائي تقنية علوم الأعصاب.
- مشرف حركة وخدمات عامة.
- أخصائي جودة في المجال الطبي.
- أخصائي متقدم مركز بيانات.
الشروط العامة لشغل الوظائف:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
3- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
5- أن يكون التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
6- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
7- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
8- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
موعد ورابط التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م ولمدة ستة أيام، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".