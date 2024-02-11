جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف:



وظائف جامعة الملك خالد:



الشروط العامة لشغل الوظائف:



موعد ورابط التقديم:

