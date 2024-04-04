وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل .. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك فيصل مٌمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس (رجال / نساء) بمرتبة (محاضر) و (معلم ممارس) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكلية التطبيقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة: 1- محاضر.
2- معلم ممارس.
التخصصات المطلوبة:- سلاسل الإمداد.
- السكرتارية التنفيذية.
- موارد بشرية.
- علوم حاسب ونظم معلومات.
- حاسب (الشبكات).
- المالية.
- محاسبة.
- العلاقات العامة والإعلان.
- الإنتاج المرئي والمسموع.
- تدريس اللغة الإنجليزية (معلم ممارس إنجليزي).
الشروط المطلوبة:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
3- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات معترف بها ومعدل لا يقل عن جيدجداً.
4- أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.
5- أن يكون مؤهل البكالوريوس امتدادا لتخصص الماجستير.
6- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.
7- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.
8- إرفاق سجل أكاديمي المقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير مختوم من الجامعة التي درس بها.
9- ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين.
10- يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).
11- إجادة اللغة الإنجليزية.
12- أن يكون حسن السيرة ولائق صحياً.
13- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على 35 عامًا.
14- اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية والاختبارات المعيارية التي تقيمها الجامعة.
ملاحظة هامة:- لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.
- ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم.