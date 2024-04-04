وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل .. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك فيصل مٌمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس (رجال / نساء) بمرتبة (محاضر) و (معلم ممارس) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكلية التطبيقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الوظائف الشاغرة:



التخصصات المطلوبة:



الشروط المطلوبة:



ملاحظة هامة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

