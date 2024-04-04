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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل .. التفاصيل وطريقة التقديم

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
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أعلنت جامعة الملك فيصل مٌمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس (رجال / نساء) بمرتبة (محاضر) و (معلم ممارس) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكلية التطبيقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة: 

1- محاضر.
2- معلم ممارس.

التخصصات المطلوبة:

- سلاسل الإمداد.
- السكرتارية التنفيذية.
- موارد بشرية.
- علوم حاسب ونظم معلومات.
- حاسب (الشبكات).
- المالية.
- محاسبة.
- العلاقات العامة والإعلان.
- الإنتاج المرئي والمسموع.
- تدريس اللغة الإنجليزية (معلم ممارس إنجليزي).

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.  
2- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.  
3- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات معترف بها ومعدل لا يقل عن جيدجداً.  
4- أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.  
5- أن يكون مؤهل البكالوريوس امتدادا لتخصص الماجستير.  
6- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.  
7- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.  
8- إرفاق سجل أكاديمي المقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير مختوم من الجامعة التي درس بها.  
9- ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين.  
10- يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).  
11- إجادة اللغة الإنجليزية.  
12- أن يكون حسن السيرة ولائق صحياً.  
13-  ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على 35 عامًا.  
14- اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية والاختبارات المعيارية التي تقيمها الجامعة. 

ملاحظة هامة:

- لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.
- ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/09/27هـ الموافق 2024/04/06م وينتهي التقديم (الساعة الحادية عشر مساءً) يوم الخميس بتاريخ 1445/10/02هـ الموافق 2024/04/11م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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