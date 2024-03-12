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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، برواتب مميزة وحوافز ومزايا عديدة، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم على  الوظائف وفقا لما يلي:اضافة اعلان

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

- مدير مشروع
- منسق مشروع
- كبير أخصائيين الحلول الرقمية
- أخصائي تدريب وتطوير
- أخصائي أول دعم أعمال
- أخصائي دعم مكتبي وخدمات لوجستية
- استشاري أعمال أراضي تعدينية

 الشروط للتقديم على الوظائف:

 - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
- بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية حالياً عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا".

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