وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، برواتب مميزة وحوافز ومزايا عديدة، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم على الوظائف وفقا لما يلي:
تفاصيل وظائف وزارة الصناعة - مدير مشروع
- منسق مشروع
- كبير أخصائيين الحلول الرقمية
- أخصائي تدريب وتطوير
- أخصائي أول دعم أعمال
- أخصائي دعم مكتبي وخدمات لوجستية
- استشاري أعمال أراضي تعدينية
الشروط للتقديم على الوظائف: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
- بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.