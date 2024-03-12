وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، برواتب مميزة وحوافز ومزايا عديدة، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم على الوظائف وفقا لما يلي:



تفاصيل وظائف وزارة الصناعة



الشروط للتقديم على الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

