وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:



وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:

