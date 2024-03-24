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وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

- إطفائي   
- مراقب إطفاء   
- إداري قاعدة بيانات   
- إداري عقود ثاني  
- منتج فيديو ثاني   
- مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية   
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين   
- عالم أبحاث مشارك  
- أخصائي تطوير جودة أول   
 مسؤول تدريب الحماية من الحريق   

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الإعلام  
- القانون   
- التربية البدنية   
- التصميم  
- العلوم الصحية   
- علوم السلامة  
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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