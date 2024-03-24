وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:- إطفائي
- مراقب إطفاء
- إداري قاعدة بيانات
- إداري عقود ثاني
- منتج فيديو ثاني
- مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- عالم أبحاث مشارك
- أخصائي تطوير جودة أول
مسؤول تدريب الحماية من الحريق
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- الإعلام
- القانون
- التربية البدنية
- التصميم
- العلوم الصحية
- علوم السلامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.