بوبا تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة

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أعلنت شركة بوبا للتأمين التعاوني عن طرح فرص وظيفية وتدريبية لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لاتشترط الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الخبر).





المسميات والشروط للتوظيف في بويا :



التخصصات المستهدفة:



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

