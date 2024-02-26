الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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بوبا تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة

فرص وظائف
ارشيفية
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أعلنت شركة بوبا للتأمين التعاوني عن طرح فرص وظيفية وتدريبية لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لاتشترط الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الخبر).

 المسميات والشروط للتوظيف في بويا :اضافة اعلان


- مساعد أول خدمة العملاء (الرياض)

- مدير التميز السريري (الرياض)

- أخصائي المراكز الصحية للشركات (جدة)

- مدير تنفيذي - المشتريات (جدة)

- مدير تنفيذي - العمليات المالية (جدة)

- مساعد أول - الاستشارة والتحقيق (جدة)

- مدير تنفيذي أول - إدارة الصيدلة (جدة)

- مدير الميزانية (جدة)

- مدير الاستراتيجية (جدة)

- مساعد أول مراكز الاتصال (جدة)

- مدير الجودة وتميز الخدمة (جدة)

- مساعد تنفيذي (الرياض)

- مساعد أول منسق الصحة (الخبر)

- مساعد أول مركز الاتصال (الخبر)

التخصصات المستهدفة:


- إدارة الأعمال
- التسويق

- المالية   

- المحاسبة  

- القانون  

- الاقتصاد  
- العلوم الصحية
- إدارة المستشفيات
- العلاقات العامة

- الهندسة  

- الرعاية الصحية

- الصيدلة  

- الطب والجراحة  
- أي تخصص إداري أو تقني أو صحي ذو صلة.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- القدرة على أداء مهام متعددة والعمل تحت الضغط.
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
- مهارات عالية في التواصل والتفاوض.
- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

نبذة عن الشركة:


بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية برأس مالي (800) مليون ريال سعودي وتعمل في مجال التأمين الصحي السعودي، تأسست الشركة في عام 1997م من شراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح إحدى أكبر شركات التأمين في المملكة العربية السعودية حيث يصل عدد عملائها حالياً إلى أكثر من 3.2 مليون عميل من الأفراد وكبريات الشركات الذين تعمل بوبا العربية على تلبية احتياجاتهم لخدمات التأمين.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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