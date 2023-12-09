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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الحرس الوطني تعلن عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف الصحية

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الحرس الوطني
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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معالج الجهاز التنفسي III.
طبيب أخصائي جراحة العظام.
عيادة الممرضة الثانية.
ممرضة الموظفين في العيادة.
الممرضة الموظفة في العيادة.
صيدلي إكلينيكي مشارك.
ممرضة الموظفين في العيادة الثانية.
سائق.
والمزيد ...

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طريقة التقديم:



أوضحت الحرس الوطني أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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