رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، فنية، هندسية) وأخرى، للعمل في الهيئة وأيضاً للعمل عبر برنامج التأهيل والإحلال بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تفاصييل وظائف الهيئة الملكية:
– أخصائي مراجعة تشغيلي.
– أخصائي بنية مؤسسية أول.
– أخصائي بنية تقنية.
– مهندس تخطيط المشاريع.
– أخصائي تفتيش وكالات أول.
– أخصائي استثمارات صناعية أول.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– أخصائي مسح أمني.
– أخصائي مراجعة التكاليف.
– أخصائي هندسة قيمية.
– أخصائي جدولة.
– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
– وغيرها من الوظائف.
الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):
1- عامل تثبيت أنابيب.
2- فني أجهزة راديو.
3- مهندس شبكات أول.
4- مدير مشروع (راتب 17,500 ريال).
5- مشرف تشجير (راتب 7,500 ريال).
6- منقذة (راتب 6,750 ريال).
7- موظف استقبال.
8- مُحلل طلبات خدمة.
9- فني كهربائي.
10- كاتب استلام وتسليم.
11- فني دهان.
– وغيرها من الوظائف.
أماكن العمل:
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.
نبذة عن البرنامج:
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- وظائف (الهيئة الملكية):
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2- الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):
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