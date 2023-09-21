رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، فنية، هندسية) وأخرى، للعمل في الهيئة وأيضاً للعمل عبر برنامج التأهيل والإحلال بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





تفاصييل وظائف الهيئة الملكية:



الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):



أماكن العمل:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

