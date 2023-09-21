الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

الراتب -- ريال - الموارد
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، فنية، هندسية) وأخرى، للعمل في الهيئة وأيضاً للعمل عبر برنامج التأهيل والإحلال بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تفاصييل وظائف الهيئة الملكية:


– أخصائي مراجعة تشغيلي.
– أخصائي بنية مؤسسية أول.
– أخصائي بنية تقنية.
– مهندس تخطيط المشاريع.
– أخصائي تفتيش وكالات أول.
– أخصائي استثمارات صناعية أول.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– أخصائي مسح أمني.
– أخصائي مراجعة التكاليف.
– أخصائي هندسة قيمية.
– أخصائي جدولة.
– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
– وغيرها من الوظائف.

الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):


1- عامل تثبيت أنابيب.
2- فني أجهزة راديو.
3- مهندس شبكات أول.
4- مدير مشروع (راتب 17,500 ريال).
5- مشرف تشجير (راتب 7,500 ريال).
6- منقذة (راتب 6,750 ريال).
7- موظف استقبال.
8- مُحلل طلبات خدمة.
9- فني كهربائي.
10- كاتب استلام وتسليم.
11- فني دهان.
– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:


– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.

نبذة عن البرنامج:


– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:


– من خلال الرابط التالي:
1- وظائف (الهيئة الملكية):
اضغط هنا
2- الوظائف (برنامج التأهيل والإحلال):
اضغط هنا

اقرأ أيضا

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

منصة مساند
6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

حساب المواطن
5:16 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

P1020364f
4:27 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. جامعة الأمير سطام تعلن وظائف صحية وهندسية وتقنية

اقرأ أيضا

للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم

براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ الـ 60

لأصحاب العقارات.. تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

جامعة الملك عبد العزيز تستهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

نيوم 8:50 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وظائف في مشروع نيوم.. براتب 10 آلاف ريال

أرامكو روان للحفر 7:40 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

صندوق التنمية الوطني 10:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

المجلس الصحي السعودي 9:30 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

المجلس الصحي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

اقرأ أيضا

المياه الوطنية
12:56 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"شركة المياه" تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لكل التخصصات.. بادر بالتقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:42 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

قطعة-ارض-سكني
10:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

شركة المياه الوطنية
2:49 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن 57 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

تلوث الهواء
6:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

منصة مساند
6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

Capture
5:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض