33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح (33) وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المجالات الوظيفية (إدارية، هندسية، فنية، مهنية) في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





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