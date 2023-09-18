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33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

أرامكو روان للحفر
شركة أرامكو روان للحفر
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح (33) وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المجالات الوظيفية (إدارية، هندسية، فنية، مهنية) في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- حمال
- مسئول الحفر
- منسق المخزون
- مشغل رافعة
- منسق التدريب والتطوير
- مساعد اكتساب المواهب
- مشرف المشتريات
- أخصائي المخزون
- أخصائي الخزانة
- أخصائي شبكات
- أخصائي العقود
- أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية
- أخصائي في التسويق والاتصالات
- أخصائي مشتريات أول
- مدير أداء العمليات
- مدير تطوير الأعمال
- فني إلكترونيات
- مدير تقنية المعلومات
- مهندس معماري
- مهندس تصميم
- مهندس ميكانيكي أول
- وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريس

نبذة عن الشركة:


شركة أرامكو روان للحفر هي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري وتمتلك وتدرب أسطولاً من منصات الحفر، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان (شركة عالمية رائدة في مجال الحفر).

طريقة التقديم:


متاح التقديم حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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