شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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التفاصيل:



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