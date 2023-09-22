الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

غازكو
غازكو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (Gasco)، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات لحملة كافة المؤهلات في مناطق المملكة – وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

أماكن العمل:


– جدة.
– الرياض.
– الدمام.
– المدينة المنورة.
المسمى الوظيفي:
– سائق ناقلة.

التفاصيل:


– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).
– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة الغاز، عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا ) 

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

الراتب -- ريال - الموارد
7:19 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

منصة مساند
6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

اقرأ أيضا

بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

رابط التقديم.. جامعة الأمير سطام تعلن وظائف صحية وهندسية وتقنية

للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم

براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة

شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ الـ 60

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الراتب -- ريال - الموارد 7:19 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

رواتب تصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

نيوم 8:50 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وظائف في مشروع نيوم.. براتب 10 آلاف ريال

أرامكو روان للحفر 7:40 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

صندوق التنمية الوطني 10:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:41 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

867896966 6
1:21 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

جامعة الملك عبد العزيز تستهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين

المياه الوطنية
12:56 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"شركة المياه" تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لكل التخصصات.. بادر بالتقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:42 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم الوطني 0- المملكة
12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)