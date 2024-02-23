تعديل الحالة الوظيفية للمتقاعدين في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية وخطوات تعديل الحالة الوظيفية للمتقاعدين في برنامج الدعم.
تعديل بيانات الوظيفة في حساب المواطنوردًا على استفسار لأحد المتابعين، حدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، خطوات تعديل البيانات على النحو التالي:
التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد -بيانات عامة)
تعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي /خاص"
اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي"
مصدر الدخل "حسب جهة المصدر"
الضغظ على حفظ
وعليكم السلام، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه للبوابة الالكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد -بيانات عامة) وتعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي /خاص" واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر" والضغظ على حفظ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 23, 2024
تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في حساب المواطن وفيما يتعلق خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيس في برنامج الدعم، فهي على النحو التالي:
الدخول على ملف المستفيد - بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل.
تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل.
الضغط على حفظ في أسفل الصفحة.
تعديل بيانات حساب المواطنيتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.
تغيير رقم الجوال في حساب المواطنيتيح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.