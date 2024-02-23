تعديل الحالة الوظيفية للمتقاعدين في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن آلية وخطوات تعديل الحالة الوظيفية للمتقاعدين في برنامج الدعم.





وعليكم السلام، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه للبوابة الالكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد -بيانات عامة) وتعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي /خاص" واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر" والضغظ على حفظ، نسعد بخدمتك