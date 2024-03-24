هل قيمة القسط العقاري تمنع التسجيل في حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيد، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات، موضحا أن القسط العقاري لا يمنع من التسيجل.



حساب المواطن والقسط العقاري



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير القروض والالتزامات المالية على التسجيل والاستحقاق.وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلا بك ، لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن .يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.