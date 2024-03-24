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صحيفة تواصل الالكترونية

هل قيمة القسط العقاري تمنع التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيد، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات، موضحا أن القسط العقاري لا يمنع من التسيجل.اضافة اعلان

حساب المواطن والقسط العقاري

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير القروض والالتزامات المالية على التسجيل والاستحقاق.
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلا بك ، لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن .
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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