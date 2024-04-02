عاجل.. في هذا الموعد.. تنبيه جديد حول إيداع حساب المواطن

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يترقب المؤهلون للدورة 77 من حساب المواطن، إيداع الدعم في حساباتهم البنكية في وقت متأخر ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بعد صدور قرار بتبكيره نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الفطر المبارك.





موعد إيداع دفعة إبريل من حساب المواطن



وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "إبريل" حتى الآن، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية "مؤهل" بتاريخ 2024-03-23 وكنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "3 إبريل".وأتاح البرنامج استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ) لمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبي، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا ).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".

اهلا بك، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "أبريل" حتى الآن، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية "مؤهل" بتاريخ 2024-03-23 وكنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "3 ابريل" ، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ،نسعد بخدمتك April 2, 2024

قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.