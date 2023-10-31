لمستفيدي الدعم السكني.. كيفية نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

أ أ

أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة". اضافة اعلان

وأضاف: "وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية".



مرحباً،

عزيزي تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 31, 2023

شروط برنامج نقل المديونية



شروط الحصول على الدعم السكني



وحدد البرنامج في إفادة سابقة شروط برنامج نقل المديونية، وتشمل الآتي:-العملاء المنتظمين بالسداد.-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.