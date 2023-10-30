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صحيفة تواصل الالكترونية

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

سكني
سكني يشترط مرور عامين على الطلاق
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لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع. اضافة اعلان
لكن برنامج سكني أكد استمرار العمل بالشرط المذكور، في أحدث ردوده على استفسار بهذا الخصوص، عبر حسابه في منصة "إكس".
وقال: "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".
وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".


طريقة التسجيل في سكني للمطلقات 

يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان من هنا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات 

حتى تتمكن المطلقات من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا يكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.

الوثائق المطلوبة للتقديم 

-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.
-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.
-صورة من إقرار العائلة.

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