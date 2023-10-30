هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

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لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع. اضافة اعلان

لكن برنامج سكني أكد استمرار العمل بالشرط المذكور، في أحدث ردوده على استفسار بهذا الخصوص، عبر حسابه في منصة "إكس".

وقال: "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".

وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".



بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: مرحباً،بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://t.co/LSdFJS89OJ October 30, 2023

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات



الوثائق المطلوبة للتقديم

