لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

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يعد البناء الذاتي أحد منتجات منصة سكني، ويهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب بمدة قصيرة. اضافة اعلان

يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).

ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب.





4 التزامات



مرحبا،



الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي



1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات

3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم

4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) November 2, 2023

أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي



هل يتم إيداع الدعم السكني للبناء الذاتي في حال تجاوز المهلة المحددة لإتمام البناء (3 سنوات)؟



هل بالإمكان الاستفادة من البناء الذاتي على أرض مرهونة للبنك؟



هل تتحمل الدولة الضريبة على البناء الذاتي؟



في حال كان صك الأرض "صك سكني تجاري" هل بالإمكان الاستفادة عليها من البناء الذاتي؟



وكشف برنامج سكني عن أربعة التزامات يتعين على مستفيدي البناء الذاتي تحقيقها، وهي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغالوفيما يلي أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي:أوضح برنامج سكني، أنه لضمان استمرار إيداع الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال مبنى عن طريق منصة بلدي، ويجب رفع الشهادة عبر موقع صندوق التنمية العقارية قبل انتهاء المهلة المحددة؟أبان البرنامج بأنه في حال موافقة الجهة التمويلية على زيادة مبلغ التمويل بعد شراء الأرض للمستفيد ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب .أكد البرنامج أن الدولة لا تتحمل الضريبة على البناء.أجاب البرنامج بأنه: لا يستطيع الاستفادة عليها من البناء الذاتي