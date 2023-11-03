لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

يعد البناء الذاتي أحد منتجات منصة سكني، ويهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب بمدة قصيرة.
يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).
ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب.
4 التزامات
وكشف برنامج سكني عن أربعة التزامات يتعين على مستفيدي البناء الذاتي تحقيقها، وهي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال
مرحبا،— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) November 2, 2023
الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال