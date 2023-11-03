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لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

الدعم السكني سكني
برنامج سكني
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يعد البناء الذاتي أحد منتجات منصة سكني، ويهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب بمدة قصيرة.اضافة اعلان
 يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).
ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب. 

4 التزامات


وكشف برنامج سكني عن أربعة التزامات يتعين على مستفيدي البناء الذاتي تحقيقها، وهي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال

أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي

وفيما يلي أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي:

هل يتم إيداع الدعم السكني للبناء الذاتي في حال تجاوز المهلة المحددة لإتمام البناء (3 سنوات)؟

أوضح برنامج سكني، أنه لضمان استمرار إيداع الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال مبنى عن طريق منصة بلدي، ويجب رفع الشهادة عبر موقع صندوق التنمية العقارية قبل انتهاء المهلة المحددة؟

هل بالإمكان الاستفادة من البناء الذاتي على أرض مرهونة للبنك؟

أبان البرنامج بأنه في حال موافقة الجهة التمويلية على زيادة مبلغ التمويل بعد شراء الأرض للمستفيد ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب . 

هل تتحمل الدولة الضريبة على البناء الذاتي؟

أكد البرنامج أن الدولة لا تتحمل الضريبة على البناء.

في حال كان صك الأرض "صك سكني تجاري" هل بالإمكان الاستفادة عليها من البناء الذاتي؟

أجاب البرنامج بأنه: لا يستطيع الاستفادة عليها من البناء الذاتي

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