رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق النفاذ الوطني

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الدخول إلى حساب الضمان الاجتماعي المطور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. اضافة اعلان

وتتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع على حالة الأهلية وقيمة راتب الدفعة القادمة.





الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



ويمكن الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني من خلال الخطوات التالية:- الدخول على منصة النفاذ الوطني من خلال الرابط التالي: من هنا -إدخال رقم الهوية الوطنية.-الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.-الاتجاه إلى تبويب خدمات.-التوجه إلى أسفل الصفحة ومن ثم الدخول على تبويب منصة الدعم والحماية الاجتماعية.-الانتقال التلقائي بالزائر إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.-الضغط على خيار برامج الدعم الخاصة بي في أسفل الصفحة المعروضة.-النقر على أيقونة دعم مستفيد الضمان الاجتماعي.-ظهور حالة الطلب وهل الزائر مؤهل للحصول على الدعم أم غير مؤهل.-في حالة ظهور غير مؤهل يمكن تقديم اعتراض لإعادة البحث والدراسة للحالة.فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا ):الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا ).-برامج الدعم الخاصة بي.-برنامج الضمان الاجتماعي.-الأهلية والاستحقاق.-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.-تسليم الاعتراض.





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.





معاش الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.