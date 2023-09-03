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"هدف" يوضح حقيقة إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج

هدف
صندوق هدف
أ أ
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه عند صرف أول دفعة في إعانة البحث عن عمل بأقل من 2000 ريال للمستفيد "المؤهل"، فيُنظر في ما إذا سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أو حافز صعوبة الحصول على عمل، أو إعانة البحث عن عمل لأقل من 15 دفعة.
وأوضح في إنفوجراف يتضمن أهم الأسئلة الشائعة عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه يتم الصرف له بحسب عدد الدفعات المتبقية لإكمال 15 دفعة، ويكون مبلغ الإعانة بحسب آلية البرنامج التي تتناقص كل 4 أشهر.

استمرار صرف الإعانة بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج


وردًا على استفسار حول ما إذا سيتم إيقاف أو استمرار صرف الإعانة بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج، رغم عدم إكمال مدة برنامج إعانة البحث عن عمل (15 شهرًا)، قال "هدف" إنه يتم احتساب عدم مضي 24 شهرًا كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة "مؤهل" حسب شروط الأهلية.

التحقق من الأهلية لمن سبق له التعليم أو التدريب


وأشار الصندوق إلى أنه يتم التحقق من الأهلية لمن سبق له التعليم أو التدريب في الجهة التعليمية أو التدريبية، عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل، كما يتم التحقق من الأهلية للتأكد من عدم ممارسة نشاط تجاري أو عمل حر، وذلك عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى المتقدم التأكد من عدم وجود أي سجل أو ترخيص لمزاولة أي نشاط باسمه قبل التقديم على البرنامج.

أهلية المتقدمين لبرنامج إعانة البحث عن عمل


وأوضح "هدف"، أنه يتم التحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج إعانة البحث عن عمل خلال 60 يومًا من تاريخ إكمال إجراء التقديم، ثم يتم إشعار المتقدم بنتيجة الأهلية هلال الفترة من 2 - 4 ميلادي.
واشترط وجوب أن يمضي المستفيد من تظهر له حالة الأهلية "ملتحق" فترة تقييم الجدية البالغة 60 يومًا، ويقوم خلالها بكافة المهمات والالتزامات المطلوبة منه، وفي حال عدم حصوله على إنذارات خلال فترة تقييم الجدية والتحاقه بخدمات التوظيف واستمرار توافر شروط الأهلية لديه، يبدأ صرف الإعانة بعد هذه الفترة.

الكشف عن البيانات الشخصية للحسابات الإلكترونية


وحذر صندوق تنمية الموارد البشرية، من إعطاء المستفيد البيانات الشخصية للحسابات الإلكترونية التي تطلب مبالغ مالية مقابل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل والقيام بالالتزامات نيابة عنه.
إذ يعد ذلك إجراءً مخالفًا لتنظيم ولائحة البرنامج، حيث يتم إيقاف صرف الإعانة إذا تبين للصندوق أن المستفيد استعان بشخص غيره للدخول على ملفه الإلكتروني أو القيام بالالتزامات المطلوبة نيابة عنه.
ويحق للصندوق استرداد الإعانة من المستفيد في هذه الحالة بموجب الفقرة "3" من المادة التاسعة من التنظيم، ولا يجوز للمستفيد في هذه الحالة التقدم بطلب آخر للاستفادة من الإعانة، كما يتحمل المستفيد أية تبعات نظامية لإفشاء بياناته الشخصية لأي طرف آخر.
يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية صندوق هدف برنامج إعانة البحث عن عمل إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل لا إيقاف لصرف إعانة البحث عن عمل.


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