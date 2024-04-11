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موعد بدء تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين.. وخطوات التسجيل

المعلمين الجدد
معلمون - أرشيفية
أ أ
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تبدأ وزارة التعليم في 12 1/10/1445هـ، استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج نور.
وتستمر فترة إدخال الرغبات إلى 1445/10/16هـ، على أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ إلى 1445/11/12هـاضافة اعلان
وحددت الوزارة مدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة.

المفاضلة في عملية النقل 

وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.
وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.
وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.
وأتاحت الوزارة لمعلمي العقود المكانية إمكانهم التقديم في حركة النقل الداخلي.
وشددت على تنفيذ النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين في التشكيلات المدرسية والإشرافية؛ وفق الاحتياج والموازنة، مع التأكد من صحة البيانات، وتقسيم القطاعات إلى شرائح (كبرى وصغرى)، وإتاحة كل الشرائح والمدارس التي لم يصدر قرار بإغلاقها للتقديم وفق الاحتياج.

خطوات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

-تسجيل الدخول إلى النظام من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.
-النقر على أيقونة دخول.
-الضغط على خيار الدخول على الخدمة الذاتية للمعلمين.
-اختيار خدمة رغبات النقل للمعلمين.
-النقر على خيار إدخال رغبات النقل الداخلي.
-التأكد من البيانات الشخصية المدخلة في النّظام.
-الضغط على خيار موافق.

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