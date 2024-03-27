الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

للمعلمين.. 6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك

الراتب - ريال 0 عملة
رواتب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها نقل الراتب من بنك لآخر من خلال نظام "فارس"، عبر سلسلة من الإجراءات دون الذهاب إلى الإدارة التعليمية.اضافة اعلان

نقل الراتب من بنك لبنك

وفيما يلي  الخطوات: 
1- الخدمة الذاتية. 
2- الرواتب. 
3- تعديل حساب بنكي. 
4- إضافة. 
5- إكمال اللازم. 
6- إرفاق إخلاء طرف من البنك السابق مع آيبان البنك الجديد أو خطاب من البنك الجديد.

نظام فارس 

يتيح نظام فارس الخدمات لأعضاء المنظومة التعليمية من المعلمين والإداريين، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.
ويمكن الاستفادة من خدمات نظام فارس من خلال الدخول إلى منصة الخدمة الذاتية، ويمكن ذلك عن طريق عدة خطوات، كالآتي:

الدخول إلى الخدمة الذاتية في نظام فارس


- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس واختيار "الخدمة الذاتية" من هنا.
- تسجيل الدخول
- في حال عدم وجود حساب مسجل، يمكن إنشاء حساب جديد.
- ملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- الضغط على خانة "تنفيذ".
يقدم نظام فارس خدمة تتبع المعاملة الخاصة بالموظف حتى صدور القرار عن طريق الموقع الإلكتروني، وتكون الخدمات التي يتيحها وفقًا لموقع وزارة التعليم، كالآتي:

خدمات نظام فارس للمدير

الطلبات:
- رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.
- طلب بدل لموظف.
- إبلاغ غياب موظف.

خدمات نظام فارس للموظف

الطلبات:
- طلبات الإجازات.
- إبلاغ مباشرة بعد إجازة.
- طلبات البدلات.
- طلب قطع إجازة.
- طلب تمديد إجازة.
- طلب تعديل مدة إجازة.
- طلب إلغاء إجازة.
- طلب تعديل بداية إجازة.
- طلب تقاعد.

الاستعلامات:

- كشف الرواتب.
- البيانات الأساسية للموظف.
- بيان السجل التاريخي للموظف.
- بيان خارج الدوام.
- بيان الانتدابات.
- الطلبات المعلقة.

اقرأ أيضا

ماذا تعني عبارة "دفعة ناقصة أو صفر" في حساب المواطن؟

عاجل.. تنبيه مهم من "إيجار" بشأن تجديد العقد تلقائيا

وظائف بشركة التعاونية للتأمين في ثلاث مدن

عاجل.. في 3 خطوات.. تفاصيل خدمة طلب إصدار شهادة خلو سوابق إلكترونيا عبر أبشر

عاجل.. عشرات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 1:00 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

عاجل.. إعلان المرشحين للوظائف التعليمية.. اليوم الأربعاء

وزارة التعليم 4:10 م السبت، 09 مارس 2024

آخر فرصة.. انتهاء التقديم في وظائف المعلمين غدًا

وزارة التعليم ونظام نور 6:10 م الخميس، 07 مارس 2024

للمعلمين والمعلمات .. 3 خطوات للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

وزارة التعليم - صورة رسمية 8:01 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل وبشرى سارة.. اليوم يبدأ التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية والأفضلية لهؤلاء