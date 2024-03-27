للمعلمين.. 6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك

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أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها نقل الراتب من بنك لآخر من خلال نظام "فارس"، عبر سلسلة من الإجراءات دون الذهاب إلى الإدارة التعليمية.
نقل الراتب من بنك لبنكوفيما يلي الخطوات:
1- الخدمة الذاتية.
2- الرواتب.
3- تعديل حساب بنكي.
4- إضافة.
5- إكمال اللازم.
6- إرفاق إخلاء طرف من البنك السابق مع آيبان البنك الجديد أو خطاب من البنك الجديد.
نظام فارس يتيح نظام فارس الخدمات لأعضاء المنظومة التعليمية من المعلمين والإداريين، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.
ويمكن الاستفادة من خدمات نظام فارس من خلال الدخول إلى منصة الخدمة الذاتية، ويمكن ذلك عن طريق عدة خطوات، كالآتي:
الدخول إلى الخدمة الذاتية في نظام فارس
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس واختيار "الخدمة الذاتية" من هنا.
- تسجيل الدخول
- في حال عدم وجود حساب مسجل، يمكن إنشاء حساب جديد.
- ملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- الضغط على خانة "تنفيذ".
يقدم نظام فارس خدمة تتبع المعاملة الخاصة بالموظف حتى صدور القرار عن طريق الموقع الإلكتروني، وتكون الخدمات التي يتيحها وفقًا لموقع وزارة التعليم، كالآتي:
خدمات نظام فارس للمديرالطلبات:
- رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.
- طلب بدل لموظف.
- إبلاغ غياب موظف.
خدمات نظام فارس للموظفالطلبات:
- طلبات الإجازات.
- إبلاغ مباشرة بعد إجازة.
- طلبات البدلات.
- طلب قطع إجازة.
- طلب تمديد إجازة.
- طلب تعديل مدة إجازة.
- طلب إلغاء إجازة.
- طلب تعديل بداية إجازة.
- طلب تقاعد.
الاستعلامات:- كشف الرواتب.
- البيانات الأساسية للموظف.
- بيان السجل التاريخي للموظف.
- بيان خارج الدوام.
- بيان الانتدابات.
- الطلبات المعلقة.