للمعلمين.. 6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك

أ أ

أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها نقل الراتب من بنك لآخر من خلال نظام "فارس"، عبر سلسلة من الإجراءات دون الذهاب إلى الإدارة التعليمية.





نقل الراتب من بنك لبنك



نظام فارس



الدخول إلى الخدمة الذاتية في نظام فارس



خدمات نظام فارس للمدير



خدمات نظام فارس للموظف



الاستعلامات:

