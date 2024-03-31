الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إعلان نتائج الترشيح المبدئي للإيفاد للتدريس بالخارج

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت إدارات التعليم، عن نتائج الترشيح المبدئي للإيفاد للتدريس بالخارج؛ لإجراء المقابلات الشخصية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق هذا الشهر عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1445 هـ. اضافة اعلان
ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

اقرأ أيضا

ينتهي غدًا.. شروط ورابط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

عاجل.. نداء من حساب المواطن لهؤلاء: راجعوا حساباتكم فورا

المرور يجيب على سؤال مهم: تم قيد مخالفة ضدي في طريق لم أذهب إليه بمركبتي.. ماذا أفعل؟

ينتهي الخميس.. تفاصيل الوظائف الموسمية لمستشفى قوى الأمن

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إدخال تاريخ الميلاد للمستفيدين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المعلمين الجدد 4:17 م الجمعة، 29 مارس 2024

عاجل.. بشرى للمتقدمين.. إعلان النتائج النهائية للوظائف التعليمية في هذا الموعد

المعلمين الجدد 5:30 م الأربعاء، 27 مارس 2024

بعد إعلان النتائج.. موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية

الراتب - ريال 0 عملة 11:59 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

للمعلمين.. 6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك

وزارة التعليم السعودية 1:00 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

عاجل.. إعلان المرشحين للوظائف التعليمية.. اليوم الأربعاء