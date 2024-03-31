إعلان نتائج الترشيح المبدئي للإيفاد للتدريس بالخارج

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أعلنت إدارات التعليم، عن نتائج الترشيح المبدئي للإيفاد للتدريس بالخارج؛ لإجراء المقابلات الشخصية.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق هذا الشهر عن فتح باب التسجيل في برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1445 هـ.

ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم، وكذلك تطوير قدرات منسوبي التعليم ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



