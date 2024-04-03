موظفون يحصلون على إجازة 11 يومًا و5 أيام لآخرين.. توضيح من الموارد البشرية

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أبلغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع القطاعات الحكومية بأنَّ عطلة عيد الفطر المبارك ستكون على وضعين مختلفين، حسب نظام كل جهة.



المشمولين بلائحة الموارد البشرية:



نظام العمل:



وأشارت إلى أنَّه بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخدمة المدنية، ستبدأ عطلة منسوبيها اعتبارًا من 25 رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شوال.أمَّا الجهات الحكومية التي تطبِّق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة، فعليها تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر -مؤخَّرًا- وتضمَّن أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام، وبحد أقصى (5) أيام عمل.تجدر الإشارة إلى أنَّ الكثير من القطاعات الحكومية أصبحت تعمل بالكامل على نظام العمل.وكان منسوبو تلك الجهات يتمتَّعون في وقت سابق بالإجازات وكأنَّهم على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخدمة الاجتماعية، ويسهم القرار الجديد في تطبيق الأنظمة واللوائح بالشكل المطلوب، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لدور الجهات في خدمة الأعمال المناطة بها.