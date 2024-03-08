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عاجل.. لاستلام تعويض العقار المُزال.. 3 خطوات من الصندوق العقاري لفك الصك المرهون

صندوق - التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية فك الرهن لأجل الحصول على تعويض لعقار مزال.اضافة اعلان

فك الصك المرهون في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم.. أرفع لكم شكواي وكلي أمل في تفهمكم وتعاونكم معي لحل مشكلتي أرغب في فك الرهن لاستلام التعويض للعقار المزال".
وأضاف:"لكن للأسف يشترط الصندوق تحديث الصك علماً أن هيئة عقارات الدولة لا تشترط تحديث الصك ولكن تطلب فك الرهن فقط.. فأرجو مساعدتي في فك الرهن دون شرط التحدي ".
وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين  : "عزيزي المستفيد يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية":
1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.
2-  الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.
3-  بعد الانتهاء من تحديث الصك, يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

عدم فك الرهن رغم سداد كامل القرض العقاري:

كما رد حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار مهم وجهه مواطن للبرنامج، حول عدم فك الرهن بالرغم من أنه قام بسداد كامل القرض العقاري ودفعة دعم العسكريين.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " لقد قمت بسداد كامل القرض العقاري وتم أيضاً سداد دفعة دعم العسكريين..وتم رفع طلب من قبل بنك الراجحي الى الصندوق العقاري للموافقة على فك الرهن وإلى الآن لم يفك الرهن.. الصندوق يردني للبنك والبنك يردني للصندوق".
وجاء الرد :" عزيزي المستفيد..  فيما يتعلق حول استفسارك , يرجى التواصل والمتابعة مع الجهة التمويلية . سعدنا بتواصلك

سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:

أيضا تفاعل حساب  العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".

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