عاجل.. إيجار: بهذه الطريقة يمكن إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر المنصة

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء القد بين المؤجر والمستأجر.



إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر إيجار:



تجديد عقد الإيجار:



رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أنا أريد أن ألغي العقد من المنصه بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر".وجاء الرد :"نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي من خلال تقديم طلب إنهاء عقد ويلزم موافقة الأطراف".وفي وقت سابق أكدت منصة إيجار، أنه لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعه الإيجارية مع بداية مدة العقد".أيضا أجابت منصة إيجار أيضا على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".