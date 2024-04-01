الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيجار: بهذه الطريقة يمكن إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر المنصة

إيجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء القد بين المؤجر والمستأجر.

إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أنا أريد أن ألغي العقد من المنصه بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر".
وجاء الرد :"نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي من خلال تقديم طلب إنهاء عقد ويلزم موافقة الأطراف".

تجديد عقد الإيجار:

وفي وقت سابق أكدت منصة إيجار، أنه لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.
جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعه الإيجارية مع بداية مدة العقد".

رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:

أيضا أجابت منصة إيجار أيضا على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

"مؤهل وغير مستحق".. حساب المواطن يرد

توضيح مهم من الزكاة والضريبة.. هل يمكن إصدار رقم ضريبي للمتوفى؟

عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية تقديم طلب جديد للحصول على قرض

عاجل.. استعلم الآن.. رابط التعرف على مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع الدفعة 77

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التأمينات الاجتماعية1 5:13 ص الخميس، 21 مارس 2024

التأمينات: تعديل الحساب البنكي للوريث بخطوة واحدة.. تعرف عليها

إيجار 12:00 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. إيجار تكشف عن النسبة المستحقة لـ "الوسيط العقاري" حال توفيقه بين الطرفين

إيجار - 5:11 ص الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. إيجار: بهذه الخطوات يمكن للمؤجر استرداد المبلغ المحول وإعادته لحسابه البنكي

ايجار 11:00 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

عاجل.. "إيجار" تكشف طريقة معرفة رقم موقع عداد الكهرباء