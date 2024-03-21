التأمينات: تعديل الحساب البنكي للوريث بخطوة واحدة.. تعرف عليها

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أوضح الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن
للمستفيد الآن تعديل حسابه البنكي كمستفيد من المعاش التقاعدي إلكترونياً.
تعديل الحساب
البنكي للوريث:وتتيح هذه الخدمة
تقديم طلب إضافة أو تعديل رقم الآيبان البنكي لدى المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية من خلال حساب المستفيد.
اتفاقية مستوى
الخدمة1. الدخول على الخدمة بالنقر على زر
"ابدأ الخدمة"
خطوات الخدمة
2. إدخال رقم الهوية/الإقامة ثم النقر على زر متابعة.
3. النقر على "تعديل" لتعديل الحساب البنكي للمنفعة.
4. إدخال رقم الحساب البنكي الجديد.
5. التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
متطلبات الخدمةأن يكون مقدم
الطلب مستفيد مخصص له نصيب من منفعة تقاعد.
المستندات المطلوبة
لايوجد.