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التأمينات: تعديل الحساب البنكي للوريث بخطوة واحدة.. تعرف عليها

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات الاجتماعية
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أوضح الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيد الآن تعديل حسابه البنكي كمستفيد من المعاش التقاعدي إلكترونياً.

تعديل الحساب البنكي للوريث:اضافة اعلان

وتتيح هذه الخدمة تقديم طلب إضافة أو تعديل رقم الآيبان البنكي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال حساب المستفيد.

اتفاقية مستوى الخدمة
خطوات الخدمة

1. الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
2. إدخال رقم الهوية/الإقامة ثم النقر على زر متابعة.
3. النقر على "تعديل" لتعديل الحساب البنكي للمنفعة.
4. إدخال رقم الحساب البنكي الجديد.
5. التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

متطلبات الخدمة

أن يكون مقدم الطلب مستفيد مخصص له نصيب من منفعة تقاعد.
المستندات المطلوبة
لايوجد.

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