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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل.. حساب المواطن يوضح حقيقة تعطل التطبيق

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال وجه له من قبل بعض الأشخاص،  يستفسر عن سبب تعطل البرنامج أثناء عرض مشكلته على الحساب.

تعطل برنامج حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه للحساب استفسارا يقول فيه :" التطبيق معطل لديكم.. وذلك بعد استفساره عن حالة خاصة به يقول فيها :" تم وقف الصرف عني أنا وأبنائي منذ دخولي السجن.. وأنا لم أستلم الراتب ولا حساب مواطن ولا راتب بسبب السجن مدة 5 أشهر. وتسبب ذلك لنا بأمور نفسيه لا يعلمها غير الله.. أرجو منكم النظر في حالتي بهذا الشهر الكريم وصرف أثر رجعي".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بشأن تعطل البرنامج:"أهلا بك، التطبيق يعمل بشكل جيد الرجاء المحاولة مرة أخرى ، وللحصول على تجربة أفضل، يُرجى التأكد من تحديث تطبيق حساب المواطن لآخر نسخة للاستفادة من الخدمات، نسعد بخدمتك".

حالة غير مشمولة في دفعة أبريل:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا،  على استفسار مواطن يتساءل عن سبب عدم شموله في دفعة شهر أبريل التي أعلن عنها البرنامج واعتمدها قبل دخول عيد الفطر المبارك.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ملف المستفيد مكتمل كلياً مع موافقة المرفقات ورفعت اعتراض وجاني منتهية بتاريخ ١٤ /٣ .. لما للآن غير مؤهل؟".
 وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"أهلاً بك.. حالة الاعتراض "منتهية " تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 مارس " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".. نسعد بخدمتك".
كما استفسر أيضا عن هل سيكون ضمن دفعة أبريل أم لا قائلا:" يعني هالشهر ما يجيني شي ؟".
ورد عليه حساب خدمة المستفيدين قائلا :" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل".

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