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بعد دقائق من إيداع دفعة أبريل.. توضيح مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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بعد دقائق من إعلان برنامج حساب المواطن بدء إيداع دفعة شهر أبريل، تفاعل حساب "العناية بالعملاء" مع سؤال حول الدفعة الجديدة.

الدعم الإضافي:اضافة اعلان

وقال مواطن :" ماشفت الدعم الإضافي ولا شي غير المخصص مايوصل ننتظر ونشوف".
ورد الحساب عبر منصة "إكس" :" مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن ، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط اضغط هنا".
وقبل قليل، أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.
وأوضح البرنامج أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

دفعة أبريل في حساب المواطن:

وكان حساب المواطن قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أنه تقرر تقديم إيداع الدفعة 77 للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.
وأوضح أنه هذا جاء نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقبل الإعلان عن موعد الإيداع كان البرنامج قد أصدر نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، موجها المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟
فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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