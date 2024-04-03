بعد دقائق من إيداع دفعة أبريل.. توضيح مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

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بعد دقائق من إعلان برنامج حساب المواطن بدء إيداع دفعة شهر أبريل، تفاعل حساب "العناية بالعملاء" مع سؤال حول الدفعة الجديدة.



الدعم الإضافي:



دفعة أبريل في حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن:

