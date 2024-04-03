عاجل.. طالب أم قطاع خاص.. حساب المواطن يحسم حالة مسجلة في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع حالة أرسلها أحد المواطنين للبرنامج، يستفسر فيها عن كيفية توصيف حالته بسبب تقديمه في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف.



تسجيل حالة طالب في حساب المواطن:



إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى الشركات.. هل أصنف في حساب المواطن أني طالب أو موظف قطاع خاص؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول:"في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن،وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".