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مكافأة شهرية وتأمين طبي في برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف

الصندوق الصناعي
الصندوق الصناعي
أ أ
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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء التقديم لبرنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، ويستمر حتى 21 مارس الجاري 2024م.اضافة اعلان

ثلاثة مسارات في برنامج نخب التدريبي

 ويشمل البرنامج ثلاثة مسارات: نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، ونُخب المهندسين. ويهدف إلى تقديم تدريب مكثف للكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي.

مزايا برنامج نخب التدريبي

 ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على العديد من المزايا، منها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة
 إلى بدل سكن وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، وغيرها من المزايا.

الفئات المعنية بالتقديم في برنامج نخب التدريبي

 ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج "نُخب" التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
 ويعد برنامج "نُخب" التدريبي امتدادًا لجهود الصندوق الصناعي وخبراته المتراكمة في مجال تطوير الكوادر الوطنية، التي تصل إلى 50 عامًا، عبر ما يُقدّمه من برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، بالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.



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