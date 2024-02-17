الصندوق الصناعي (SIDF) يعلن عن برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) ممُثل في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للرجال والنساء) في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م.

وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.



مسارات البرنامج:



2- برنامج نخب داراست السوق:



3- نخب المهندسين:



برامج نُخب:



المزايا المقدمة للمرشحين



الشروط العامة:



هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

