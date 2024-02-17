الصندوق الصناعي (SIDF) يعلن عن برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) ممُثل في
أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للرجال والنساء) في برامج نُخب
التدريبية لعام 2024م.
وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
مسارات البرنامج:1- نخب الائتمان:
- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
2- برنامج نخب داراست السوق:البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
3- نخب المهندسين:- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة
والتقنية.
برامج نُخب:- امتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته
المتراكمة، التي تزيد عن 48 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج
التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز
التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت
مظلة برامج «نُخب»، تهدف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي
التخرج، لتلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي حيث
يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب النظري والعملي.
المزايا المقدمة للمرشحين- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- التطوير الشخصي والمهني.
- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.
- اكتساب خبرات مميزة.
الشروط العامة:1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.
2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.
3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الغير سعودية.
4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.
هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟- عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق
الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه الكرام.
موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ
الموافق 2024/03/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/09/11هـ الموافق
2024/03/21م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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