ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج المالية المنتهي بالتوظيف

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كشفت وزارة المالية، عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل المتميزين، لمدة 12 شهرًا، والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، للخريجين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:





مزايا التقديم على برنامج المالية المنتهي بالتوظيف



شروط الالتحاق



أهداف البرنامج



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج



إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة

