ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج المالية المنتهي بالتوظيف

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كشفت وزارة المالية، عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل
المتميزين، لمدة 12 شهرًا، والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، للخريجين من حملة
البكالوريوس على النحو التالي:
مزايا التقديم على برنامج المالية المنتهي بالتوظيف1 - مكافأة شهرية مجزية.
2 - منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
3 - التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
4 - اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية.
شروط الالتحاق- التفرغ التام.
- الانتظام دراسيًا.
- معادلة الشهادات الخارجية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلهم.
- الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات "المالية، المحاسبة والضرائب".
أهداف البرنامج1 - إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة.
2 - تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة.
3 - تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميًا وتأهيلهم وظيفيًا.