عاجل..أكثر من مكافأة.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين من الغد

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين (برامج نخب للعام 2024م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:
1 - برنامج نخب الإئتمان
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).
2 - برنامج نخب دراسات السوق
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).
3 - برنامج نخب المهندسين
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
- حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
- حديث التخرج ( من خريجي العام 2022 وما بعده).
- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.
المزايا المُقدمة للمرشحين:
- تدريب منتهي بالتوظيف الفوري (للرجال والنساء).
- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التطوير الشخصي والمهني.
- اكتساب خبرات مميزة.
- اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.
معلومات عن البرنامج:
- يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.
- المقابلات الشخصية: 23 يونيو 2024م.
- بداية البرنامج: 8 سبتمبر 2024م.
نبذة عن البرنامج:يقدم الصندوق الصناعي برنامج نُخب الائتمان لبناء المعرفة اللازمة للعمل بفعالية في قطاع الائتمان وإدارة الأعمال، حيث يقدم هذا البرنامج أساسيات تحليل الملاءة المالية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمولها الصندوق في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين والخدمات اللوجستية. وذلك عبر رحلة تدريبية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والعملي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمراكز التدريبية داخل وخارج المملكة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) من خلال الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/9/11هـ (الموافق 2024/3/21م).