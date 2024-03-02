عاجل..أكثر من مكافأة.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين من الغد

أ أ

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين (برامج نخب للعام 2024م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:





1 - برنامج نخب الإئتمان

2 - برنامج نخب دراسات السوق



3 - برنامج نخب المهندسين



الشروط:



المزايا المُقدمة للمرشحين:



معلومات عن البرنامج:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

