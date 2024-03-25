مساند: بنود مهمة يجب أن يشملها العقد بين صاحب العمل والعامل

أ أ

أكدت منصة مساند، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية أن يتضمن عقد العمل لعدد من البنوك لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل.



عقد العمل بين الطرفين



استقدام العمالة المنزلية



عملية الاستقدام مؤتمتة



خطوات استقدام العمالة:



جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن نقل كفالة عاملة، وهل يلزم ذلك عقد جديد؟ وما هي البنود التي يجب أن يشملها العقد؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك وعقد العمل هو العقد بين صاحب العمل الجديد والعامل يوضح فيه مقدار راتب العامل ومسؤوليات كلا الطرفين".كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند، المتخصصة في مجال العمالة المنزلية في المملكة، أنها تتيح للمستفيدين إتمام عملية الاستقدام من البداية إلى النهاية بخطوات مؤتمتة وآمنة تماما.وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.1- حدد الخدمة المطلوبة2- اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات3- حدد العرض المناسب4- اختر السيرة الذاتية5- اتمم عملية الدفع