مزايا تنافسية.. "السوق المالية" تُعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2024م، والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة بحسب التخصص، مع مزايا التنافسية، ولك وفقاً للتفاصيل التالية:





* التخصصات:



* أهداف البرنامج:



* طريقة التقديم:

