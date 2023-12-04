مزايا تنافسية.. "السوق المالية" تُعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت
هيئة السوق المالية عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2024م، والذي يتيح
لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب
بإدارات الهيئة المختلفة.
وأوضحت أن الوظائف متاحة بحسب التخصص، مع مزايا التنافسية، ولك وفقاً للتفاصيل التالية:
* التخصصات:1 -
القانون.
2 - اقتصاد.
3 - المخاطر.
4 - إحصاء.
5 - جميع تخصصات (الإعلام).
6 - جميع تخصصات (إدارة الأعمال).
7 - جميع تخصصات (تقنية المعلومات).
* أهداف
البرنامج:1 -
المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2 - مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.
* الشروط:
- انتظام كلي.
- سعودي الجنسية.
- خطاب اعتماد التدريب.
- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).
- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.
* طريقة
التقديم:أوضحت
الهيئة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق
2023/12/03م.
رابط التقديم - (اضغط هنا).
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