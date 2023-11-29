التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

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أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية (لرتبة أستاذ مساعد) فما فوق في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.

وأكدت الجامعة على أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم، وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



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