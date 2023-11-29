الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

وظائف حكومية
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية (لرتبة أستاذ مساعد) فما فوق في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.
وأكدت الجامعة على أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم، وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

للاطلاع على شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:
اضغط هنا


الوظائف:

1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه (PHD) في التخصص المطلوب من جامعة معترف بها وفق اشتراطات الجامعة في ذلك مع ضرورة وجود امتداد للتخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
3- الحصول على شهادة اختصاص أو زمالة أو بورد معتمدة للمتقدمين على الوظائف الطبية في التخصص الدقيق.
4- أن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه انتظاماً.
5- أن لا يقل المعدل في المؤهل عن جيد جداً للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
6- أن تكون أولوية التعيين لمن يحمل رتبة علمية أعلى.
7- عدد الأبحاث المنشورة للمتقدم تضاف ضمن نقاط المفاضلة.
8- استيفاء أي متطلبات إضافية يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن، حيث  بدأ الأربعاء بتاريخ 1445/05/15هـ الموافق 2023/11/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
10:13 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن نتائج المرشحين على وظائفه

جامعة المجمعة
9:40 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بنظام العقود.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة المجمعة

احكام
8:59 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

حساب المواطن
8:31 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

اقرأ أيضا

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عدة تخصصات

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن للأب في حال زواج الابنة

عاجل.. طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة وشروط التقديم

فرصة للخريجين.. "المواصفات" تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

صرف معاش التأمينات لشهر نوفمبر في هذا الموعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص وظائف 5:23 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

فرص وظائف 6:00 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

رابت - الراتب - ريال - 6:15 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

ec_56_1 10:13 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

اقرأ أيضا

حساب-المواطن-1
3:42 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

هل يشترط التسجيل في حساب المواطن برقم جوال المتقدم؟

الراتب - ريال 0 عملة
3:07 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي

65454
3:07 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أئمة ومؤذنون.. الشؤون الإسلامية تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية بجميع المناطق

وزارة الحج والعمرة
2:15 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

وزارة الحج: نتوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف حكومية
11:21 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

سكني
11:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. هذا ما يتم فعله بعد تخصيص أرض مجانية من سكني؟ 4 إجراءات مهمة

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

المعهد العالي للتقنيات الورقية
9:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

احكام
8:59 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
8:58 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

وزير الخارجية: الاحتلال ينتهك القوانين في ظل غياب المحاسبة الدولية