الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تنمية" يعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض

فرص وظائف
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 11 وظيفة إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:
1- أخصائي أول تقييم ومتابعة استدامة المجتمع.
2- موظف خدمة العملاء (لا تشترط الخبرة).
3- خبير أبحاث.
4- أخصائي أول الأداء المؤسسي.
5- مُحلل الميزانية.
6- موظف الحوكمة (لا تشترط الخبرة).
7- مدير أول للأداء المؤسسي.
8- مسؤول أول المراسلات.
9- موظف إدارة المرافق (لا تشترط الخبرة).
10- مسؤول قانوني (لا تشترط الخبرة).
11- أخصائي أول قواعد البيانات.


التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- القانون.
- الهندسة.
- الإدارة العامة.
- الإدار المكتبية.
- الاقتصاد.
- المالية.
- المحاسبة.
- نظم المعلومات الإدارية.
- علوم الحاسب.
- أو ما يعادلها.

نبذة عن البرنامج:
- تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عام 2018م بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.

طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا

اقرأ أيضا

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
7:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

المواصفات والمقاييس
5:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

سلبيات-المعهد-التقني-السعودي-لخدمات-البترول-640x360
4:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

اقرأ أيضا

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج

بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

طفح جلدي غامض يؤدي إلى تضخم القلب ويسبب الوفاة

تحذير من "التجارة" حول موثوقية المتاجر الإلكترونية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص وظائف 6:00 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

رابت - الراتب - ريال - 6:15 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

ec_56_1 10:13 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية 6:58 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

في الرياض.. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

برنامج سكني
3:03 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خطوات الحصول على دعم سكني عاجل غير مسترد من وزارة الإسكان

تنزيل
1:41 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:43 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

البريد السعودي سبل
11:21 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجواز الجوازات أبشر
9:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تزايد البحث عنها.. شروط الحصول على الجنسية السعودية

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
8:08 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "سجن وغرامة وتشهير".. الأمن العام يحذر من هذه المخالفة

إنفلونزا الطيور
7:25 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بعد بق الفراش.. فرنسا تتعرض لوباء فتاك جديد

وزارة الداخلية
7:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)

مخدرات
7:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ضبط مواطن بحطب محلي في الجوف... وضبطيات مخدرات بجازان والقصيم

التأمينات
6:42 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هل يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل الستين؟ التأمينات توضح