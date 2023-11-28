"تنمية" يعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 11 وظيفة إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الوظائف:

1- أخصائي أول تقييم ومتابعة استدامة المجتمع.

2- موظف خدمة العملاء (لا تشترط الخبرة).

3- خبير أبحاث.

4- أخصائي أول الأداء المؤسسي.

5- مُحلل الميزانية.

6- موظف الحوكمة (لا تشترط الخبرة).

7- مدير أول للأداء المؤسسي.

8- مسؤول أول المراسلات.

9- موظف إدارة المرافق (لا تشترط الخبرة).

10- مسؤول قانوني (لا تشترط الخبرة).

11- أخصائي أول قواعد البيانات.





التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال.

- القانون.

- الهندسة.

- الإدارة العامة.

- الإدار المكتبية.

- الاقتصاد.

- المالية.

- المحاسبة.

- نظم المعلومات الإدارية.

- علوم الحاسب.

- أو ما يعادلها.



نبذة عن البرنامج:

- تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" عام 2018م بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.



طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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