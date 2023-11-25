السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. لحملة الثانوية والدبلوم.. نيوم تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة

فرص وظائف
ارشيفية
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أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 410 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- القانون.
- الإدارة المكتبية.
- الإدارة العامة.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- إدارة المشتريات.
- إدارة المشاريع.
- إدارة الأعمال الدولية.
- الخدمات اللوجستية.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- الإحصاء.
- الرياضيات.
- التسويق.
- التسويق الرقمي.
- الاتصال والإعلام.
- العلاقات العامة.
- نظم المعلومات الإدارية.
- الاقتصاد.
- المالية.
- المحاسبة.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة المعمارية.
- تحليل البيانات.
- وغيرها من التخصصات.

مشروع نيوم:

- تم تأسيس شركة نيوم لتطوير المشروع عام 2019م وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة قد سبق أن أعلن المشروع في 24 أكتوبر من عام 2017م، تعدّ نيوم وجهة جديدة تتخذ موقعاً استراتيجياً شمال غرب المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
اضغط هنا

2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):
اضغط هنا

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