الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

جامعة-الباحة
جامعة الباحة
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أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود (دوام كامل) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.
وأوضحت أن  من تتوفر لديه المؤهلات العلمية عليه التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1445/5/26هـ ولغاية يوم الخميس الموافق 1445/6/1هـ ( علماً أن الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً ) وذلك حسب الوظائف أدناه :اضافة اعلان

الوظائف:

– أستاذ
– أستاذ مشارك
– أستاذ مساعد
– محاضر

– التخصصات الدقيقة
– هندسة التشييد وإدارة المشاريع
– هندسة إنشاءات
– ميكانيكا التربة
– هندسة صناعية
– شبكات وأمن الحاسبات
– هندسة البرمجيات ومعالجة البيانات
– دوائر وإلكترونيات الحاسب
– بناء الحاسبات والأنظمة المدمجة
– الحوسبة المتوازية والموزعة
– هندسة برمجيات
– الأمن السيبراني
– البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى
– التسويق
– سلوك المستهلك
– التمويل
– نظم المعلومات الإدارية
– ريادة الأعمال
– قانون عام
– فسيولوجيا الرياضة والتشريح
– أصابات الملاعب
– السباحة
– ألعاب قوى
– كرة القدم
– أشغال معادن
– أشغال خزف
– أشغال خشب
– طباعة جرافيك
– فنون رقمية
– محاسبة مالية
– تغذية العلاجية
– هندسة زراعية
– الإدارة السياحية
– الضيافة والسياحة
– الضيافة والسياحة
– الإدارة السياحية
– هندسة زراعية
– تشريح وأجنة
– حديثي الولادة والخدج
– الباطنة العامة
– الجراحة العامة
– النساء والتوليد
– طب الأسرة والمجتمع
– أمراض الصدرية
– أمراض النساء والولادة
– مواد الأسنان
– جراحة الوجه والفكين
– طب الفم
– أشعة الفم
– تركيبات متحركة
– تركيبات ثابته
– علاج الأعصاب والجذور
– طب أسنان الأطفال
– أمراض اللثة
– تقويم الأسنان
– صيدلة سريرية
– صيدلانيات
– العقاقير والأعشاب الطبية
– الصحة العامة
– الصحة المهنية
– بنك الدم ونقل الدم
– علم الأمراض
– صحة أسنان المجتمع
– أمراض اللثة
– علم وظائف الأعضاء
– تمريض الرعاية الحرجة
– تمريض الأطفال
– قوى الهندسة الميكانيكية
– هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية
– هندسة القوى

لتفاصيل والتقدم على الرابط ( اضغط هناّ )

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