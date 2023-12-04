جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود (دوام كامل) بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت أن من تتوفر لديه المؤهلات العلمية عليه التقديم على موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1445/5/26هـ ولغاية يوم الخميس الموافق 1445/6/1هـ ( علماً أن الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً ) وذلك حسب الوظائف أدناه : اضافة اعلان





الوظائف:

