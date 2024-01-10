صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

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وظائف صندوق الاستثمارات



الشروط العامة لشغل الوظائف:



نبذة عن الصندوق:



طريقة التقديم:

