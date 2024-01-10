صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف صندوق الاستثمارات
1- أخصائي تدقيق تقنية الملومات (IT Audit Professional)
المتطلبات: بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
2- محلل استثمار ( Investment Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لاتقل عن سنتين في نفس المجال.
3- محلل مالي (Financial Analyst)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
نبذة عن الصندوق:
صندوق الاستثمارات العامة تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الروابط التالية:
1- محلل اسثمار: اضغط هنا
2- محلل مالي: اضغط هنا
3- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات: اضغط هنا