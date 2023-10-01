مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن وظائف تعليمية شاغرة

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أعلنت إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأهلية بالظهران (مدارس الجامعة) عن طرح وظائف تعليمية حملة البكالوريوس بالمسميات التالية:
الوظائف المتاحة:
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- معلم اجتماعيات - (جغرافيا + تاريخ).
- معلم تربية بدنية - (الثانوية بنين).
- معلمة حاسب آلي الابتدائية - (بنين صغار).
- معلمة لغة الإنجليزية - المتوسطة بنات).
- معلمة رياضيات - (المتوسطة بنات).
- معلمة علوم - (المتوسطة بنات).
- معلمة رياضيات - (الثانوية بنات).
- معلمة لغة الإنجليزية - (الثانوية بنات).
الشروط:
- ان يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.
- شهادة بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.
- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).
- مكان العمل بمدينة الظهران لن يتم النظر لأي سيرة ذاتية لاتحمل الشروط أعلاه.
نبذة عن المدارس:
انشئت مدارس الجامعة في عام 1400هـ في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بجهود نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعد أن كانت مجرد فكرة في أذهان مؤسسيها، حيث كانت بدايتها متواضعة من ناحية المنشآت وعدد الطلاب والمدرسين.
ولكنها خلال فترة قصيرة من الزمن نمت المدارس نمواً سريعاً فاق كل التوقعات من حيث تطوير مناهجها وبرامجها التعليمية والتربوية وتوسعت منشآتها ومبانيها المدرسية وزاد عطط طلابها وطالباتها حتى أصبحت صرحاً تعليمياً شامخاً يضم داخل أسواره مختلف المراحل الدراسية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".