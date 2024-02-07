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مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن وظائف تعليمية

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أ أ
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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف تعليمية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :


- معلمة علوم ورياضيات باللغة الإنجليزية.
- معلمة رياضيات.
- معلمة تربية بدنية.
- معلمة لغة الإنجليزية.
- معلم اجتماعيات 

الشروط العامة لشغل الوظائف:


1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.
3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

موعد التقديم على الوظائف:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م.

طريقة التقديم على الوظائف:


- يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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