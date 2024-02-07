مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن وظائف تعليمية

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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف تعليمية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :
- معلمة علوم ورياضيات باللغة الإنجليزية.
- معلمة رياضيات.
- معلمة تربية بدنية.
- معلمة لغة الإنجليزية.
- معلم اجتماعيات
الشروط العامة لشغل الوظائف:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.
3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).
موعد التقديم على الوظائف:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م.
طريقة التقديم على الوظائف:
- يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا