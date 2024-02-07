مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن وظائف تعليمية

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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف تعليمية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :



الشروط العامة لشغل الوظائف:



موعد التقديم على الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

