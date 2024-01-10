الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا
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- مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
- مدير استراتيجيات وتطوير الكيانات (Entities Strategies & Development Manager)
- مدير تخطيط الميزانية والحوكمة الرقمية (Digital Budget Planning & Governance Manager)
- مدير شركاء الخدمات العالمية (Global Services Partners Director)
- متخصص أول في استخبارات التهديدات والفريق الأحمر (Threat Intelligence & Red Team Senior Specialist)
- أخصائي اعادة تقديم ( Senior Heritage Site Facilities Management Specialist Job)
- أخصائي ادارة مرافق مواقع التراث الأول (Reintroduction Specialist Job)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- ادارة المكاتب
- علم البيئة
- بيولوجيا الحياة البرية
- علم الحيوان
- بيولوجيا الحفظ
- الهندسة
- أو ما يعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
نبذة عن الهيئة:
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.