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لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض

وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف (معظمها لاتشترط خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان

وظائف هيئة المحتوى المحلي


- محلل مراقبة المحتوى المحلي - لا تشترط خبرة 
- أخصائي تنسيق الأعمال
- محلل الشراكات الوطنية - لا تشترط خبرة 
- محلل مراقبة المشتريات الاستراتيجية - لا تشترط خبرة 
 

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:

 
- إدارة الأعمال        
- الادارة
- المالية        
- الاقتصاد              
- الهندسة (عام)             
- أو مايعادلهم
 

الشروط العامة:

 
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.
 

نبذة عن الهيئة:

 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
 

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".



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