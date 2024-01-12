وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف (معظمها لاتشترط خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف هيئة المحتوى المحلي



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

