مختص: هذا هو السر وراء عدم الإقبال على استخدام حافلات النقل العام (فيديو)

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دعا المهندس عبدالعزيز السحيباني، المتخصص في هندسة الطرق والهندسة المرورية وتخطيط النقل، إلى تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام، مما يزيد من الإقبال على استخدامها. اضافة اعلان





تخصيص مسارات للحافلات



وقال في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الخطة التصحيحية تتطلب تخصيص مسارات خاصة للحافلات لتكون منطلقة وحرة الحركة حتى عند الإشارات الضوئية والتقاطعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.وأوضح أن سرعة وصول المستخدم إلى هدفه أسرع من السيارة الخاصة هو الحافز الأول لاستخدام وسائل النقل العام.لكنه أشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد مسارات خاصة للحافلات، وتتأخر بشكل كبير عن السيارة الخاصة بمراحل، وهو ما يعني عدم وجود حوافز لاستخدامها.