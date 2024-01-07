عاجل.. خطوات التقديم على الدعم الزراعى وشروط استحقاقه

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سمحت القوانين للمواطن بالاستفادة من أكثر من برنامج دعم، حسب ما أكد عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن يُشترط أن لا يتجاوز إجمالي قيمة الدعم الممنوحة الحد الذي يعتبر مانعًا للأسرة أو الفرد، اضافة اعلان



ومن الشروط الأخرى المذكورة هي الإفصاح عن إجمالي قيمة الدعم المكتسب والغير مكتسب في بيانات التقديم، ويهدف ذلك إلى تحديد قيمة الدعم المستحق بشكل دقيق ومنع تجاوز الحدود المحددة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات التي في أمس الحاجة إليه.





وفيما يلي طريق التقديم على الدعم الزراعي لمن يريد وكذلك شروطه:





ثانيا : الاستعلام عن دعم ريف



أولا: شروط دعم ريف1- أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية السعودية.2-عدم تقليل عمر المتقدم عن 21 عامًا.3-أن يكون المتقدم يمتهن إحدى المهن المتعلقة بالزراعة.4-عدم العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.5-عدم تجاوز إجمالي الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال سعودي.6-عدم تجاوز إجمالي قيمة الدعم السنوي عن 54 ألف ريال سعودي.7-وجود حساب بنكي نشط ومسجل باسم المتقدم.9- تقديم أدلة تثبت مزاولة المهن المدعومة للدعم.10- استكمال إدخال البيانات الفنية والصحية في طلب الدعم.11- الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية.12- أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى المناطق التي تقدم الدعم الزراعي.13- تلك الشروط تُضمن أن يستحق المتقدم الدعم وفقًا للمعايير المحددة وتعزز الالتزام بالشروط الفنية والصحية لضمان تحقيق الفائدة القصوى من الدعم الزراعي.يتم التحقق والاستعلام عن حالة أهلية استحقاق بالطرق الاتية:1- قم بالدخول إلى بوابة ريف reef.gov.sa.2-قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.3-ثم عليك بإدخال رمز التحقق.4-اضغط على تسجيل الدخول.5- قم بالدخول إلى حسابك على المنصة وسوف سيظهر أمامك بيانات الاهلية.