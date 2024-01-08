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عاجل.. شروط الحصول على دعم الماشية.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة

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يرغب بعض المواطنين في الحصول على دعم المواشي طالما أن القانون والنظام يسمح بذلك وفقا للشروط المحددة، ويقدم البرنامج بالفعل هذا الدعم لصغار المربين.
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هداف برنامج دعم الماشية:


يستهدف البرنامج دعم صغار المربين وتهيئة الأجواء الطبيعية لهم للإنتاج وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

شروط الحصول على دعم الماشية


حددت وزارة البيئة والزراعة بعض الشروط للحصول على هذا الدعم وهي كالتالي:

أولا بالنسبة للعمر: شرط أساسي للتقديم على هذا الدعم أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 سنة.
ثانيا الجنسية: يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.
ثالثا الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل أراضي المملكة .
ومن الشروط أيضا عدم العمل في جهات أخرى: يجب على المتقدم ألا يكون يعمل في أي جهة داخل المملكة، سواء تابعة للحكومة أو القطاع الخاص.
وكذلك الحالة القانونية: يجب ألا يكون المتقدم موقوفًا على ذمة قضية أو لحكم قانوني، وأن لا يكون مسجونًا.

كيفية الاستعلام عن دعم المواشي 2024


يمكنك الاستعلام عن دعم المواشي بكل سهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وسوف نختصر لك هذه الخطوات في السطور التالية:

1-  قم بزيارة موقع وزارة البيئة والمياه.
2-  قم باختار الخدمات الإلكترونية.
3- اضغط على خانة الاستعلام.
4- اختر استعلام عن معاملات دعم مربي الماشية.
5- بعد ذلك قم بتعبئة المعلومات الشخصية.
6- ثم انقر على زر الاستعلام.

إذا اتبعت الخطوات السابقة  يمكنك التحقق من حالة طلبك والتأكد من أهليتك للحصول على دعم الماشية في المملكة ، وبالتالي تصبح مؤهلا للحصول على الدعم.

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