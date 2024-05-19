راتب وتأمين وبدل سكن.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخارجية للعمل في سفارة المملكة

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بمسمى "ملحق" لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية على النحو التالي:





المسميات الوظيفية



- ملحق





التخصصات المطلوبة



الشروط



المزايا الوظيفية



طريقة التقديم

