راتب وتأمين وبدل سكن.. رابط وطريقة التقديم في وظائف الخارجية للعمل في سفارة المملكة

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بمسمى
"ملحق" لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، أعلنت الإدارة العامة للموارد
البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية-
ملحق
التخصصات
المطلوبة1 –
الإعلام.
2 – الاقتصاد.
3 - أمن دولي.
4 - حقوق الانسان.
5 - إدارة الأعمال.
6 - العلوم السياسية.
7 - العلاقات الدولية.
8 - الدراسات الدبلوماسية.
9 - حل النزاعات الدولية.
الشروط-
أن يكون لائقًا طبيًا.
- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يكون متزوج/ ـة من غير سعودي/ـة الجنسية.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- اجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتعهد خطيًا بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
المزايا
الوظيفية1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - أجر شهري.
4 - تأمين طبي ولأفراد الأسرة.
5 - بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.