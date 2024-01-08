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الكليات التقنية تحدد موعد التسجيل في مختلف المناطق

الكليات التقنية
الكليات التقنية
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أعلنت الكليات التقنية، عن موعد فتح بوابة التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام 2023 - 2024، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تخصصية متنوعة في مختلف المناطق بالمملكة على النحو التالي.اضافة اعلان

تخصصات الكليات التقنية:


- التقنية الإدارية 
- السياحة والفندقة
- التقنية الكهربائية 
- تقنية التفتيش
- تقنية الحاسب الآلي 
- تقنية السلامة
- تقنية الإنتاج
- صيانة الطائرات العسكرية
- صيانة الطائرات المدنية

الكليات المتاحة:


- الكلية العالمية للسياحة و الفندقة بالرياض
- الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض
- الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بعنيزة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالقريات
- التقنية العالمية للبنات بالنماص
- الكلية التقنية العالمية للبنات بوادي الدواسر
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالقويعية
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالإحساء
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالوجه
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالمجمعة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج
- الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة
- الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف
- الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (اتقان)

طريقة التقديم في الكليات التقنية:


التسجيل متاح من يوم الأحد 1445/6/25هـ (الموافق 2024/1/7م) من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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