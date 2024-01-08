الكليات التقنية تحدد موعد التسجيل في مختلف المناطق

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أعلنت الكليات التقنية، عن موعد فتح بوابة التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام 2023 - 2024، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تخصصية متنوعة في مختلف المناطق بالمملكة على النحو التالي. اضافة اعلان





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